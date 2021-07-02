Из Запорожья в Вену открыли первый прямой авиарейс

Об этом сообщает ЦТС .



Первый перелет был выполнен 2 июля,



Маршрут запускается впервые и полеты будут три раза в неделю.

Из Вены рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, вылет в 22:50, прилет в 02:00. В обратном направлении рейсы будут осуществляться в эти дни недели, вылет в 4:30, прилет в Вену в 5:50.