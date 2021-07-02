Из Запорожья в Вену открыли первый прямой авиарейс
Авиакомпания Austrian Airlines открыла прямые рейсы из Вены в Запорожье
Об этом сообщает ЦТС .
Первый перелет был выполнен 2 июля,
Маршрут запускается впервые и полеты будут три раза в неделю.
Из Вены рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, вылет в 22:50, прилет в 02:00. В обратном направлении рейсы будут осуществляться в эти дни недели, вылет в 4:30, прилет в Вену в 5:50.
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