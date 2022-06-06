Из Запорожья частному транспорту разрешено выехать на временно оккупированные территории
Сегодня, 6 июня, из Запорожья планируют выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории
Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация .
Известно, что очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд, уже сформирована.
"Сегодня, 6 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.
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