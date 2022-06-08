Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

"Сегодня, 8 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд", - говорится в заявлении.

Информацию об изменении пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.

7 июня коллаборантка из Мелитополя объявила о том, что Запорожье начинает готовиться к псевдореферендуму .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb