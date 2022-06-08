Из Запорожья 8 июня будет работать гумкоридор на оккупированных территориях области
Из Запорожья 8 июня можно эвакуироваться на собственных автомобилях в оккупированные территории области
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
"Сегодня, 8 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд", - говорится в заявлении.
Информацию об изменении пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.
- 7 июня коллаборантка из Мелитополя объявила о том, что Запорожье начинает готовиться к псевдореферендуму .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.92
Покупка 33.92Продажа 34.92
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное