Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграм.

"Сегодня, 30 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд", - отметили в администрации.

Информацию об изменениях пересечения линии фронта из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.

29 июня россияне повредили газопровод в Запорожье, оставив без газа Энергодар и Мелитополь.

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