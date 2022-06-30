Из Запорожья 30 июня откроют выезд на оккупированные территории
Из Запорожья 30 июня запланирован выезд частными автомобилями на временно оккупированные территории
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграм.
"Сегодня, 30 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд", - отметили в администрации.
Информацию об изменениях пересечения линии фронта из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.
- 29 июня россияне повредили газопровод в Запорожье, оставив без газа Энергодар и Мелитополь.
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