Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме .

"С 10.00 до 15.00 открываем зеленый коридор для граждан изъявивших желание выехать из Запорожья на территорию подконтрольную противникам в районе Камянское", - подчеркнул он.

В случае изменения ситуации с безопасностью, гумкоридор закроют.

23 мая россияне закрыли выезд из оккупированных Мелитополя и Энергодара в Запорожье.

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