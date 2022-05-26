Из Запорожья 26 мая откроют гумкоридор на оккупированную территорию в районе Каменского
С 10:00 до 15:00 26 мая будет работать гумкоридор для выезда из Запорожья на временно оккупированную территорию в районе Каменского
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме .
"С 10.00 до 15.00 открываем зеленый коридор для граждан изъявивших желание выехать из Запорожья на территорию подконтрольную противникам в районе Камянское", - подчеркнул он.
В случае изменения ситуации с безопасностью, гумкоридор закроют.
- 23 мая россияне закрыли выезд из оккупированных Мелитополя и Энергодара в Запорожье.
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