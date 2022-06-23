Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграм.

"Сегодня, 23 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд", - отметили в администрации.

По причине неблагоприятных погодных условий движение автомобилей могут остановить.

Информацию об изменении пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.

22 июня на Запорожье россияне повредили снарядом столетнюю паровую мельницу.

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