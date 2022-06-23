Из Запорожья 23 июня можно выехать на оккупированные территории
Из Запорожья 23 июня разрешат выехать частными автомобилями на оккупированные территории области
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграм.
"Сегодня, 23 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд", - отметили в администрации.
По причине неблагоприятных погодных условий движение автомобилей могут остановить.
Информацию об изменении пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.
- 22 июня на Запорожье россияне повредили снарядом столетнюю паровую мельницу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное