Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

"Сегодня, 22 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", - говорится в сообщении.

На 22 июня сформировали очередь из автомобилей, которая ждет разрешения уехать.

"Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно", - отметили в администрации.

21 июня мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупационные власти угрожают смертной казнью людям.

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