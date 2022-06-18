Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

"Сегодня, 18 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", – говорится в заявлении.

На 18 июня уже сформирована очередь автомобилей, ожидающих разрешения на выезд.

"Информация об изменениях в пересечении линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно", - добавили администрации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb