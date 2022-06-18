Из Запорожья 18 июня можно будет выехать на временно оккупированные территории
В течение 18 июня из Запорожья откроют выезд частному транспорту на временно оккупированные территории области
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
"Сегодня, 18 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", – говорится в заявлении.
На 18 июня уже сформирована очередь автомобилей, ожидающих разрешения на выезд.
"Информация об изменениях в пересечении линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно", - добавили администрации.
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