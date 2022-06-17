Из Запорожья 17 июня откроют выезд на временно оккупированные территории

Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

"Сегодня, 17 июня планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", - отметили в администрации.

Сейчас сформирована колонна автомобилей на 17 июня, ожидающая разрешения уехать.

Информацию об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.

В небе над Запорожской областью украинская противовоздушная оборона утром 17 июня обезвредила российскую ракету

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