Из Запорожья 17 июня откроют выезд на временно оккупированные территории
Из Запорожья 17 июня можно будет своими автомобилями выехать на оккупированные территории области
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
"Сегодня, 17 июня планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", - отметили в администрации.
Сейчас сформирована колонна автомобилей на 17 июня, ожидающая разрешения уехать.
Информацию об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.
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