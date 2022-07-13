Из Запорожья 13 июля откроют выезд на оккупированные территории
Из Запорожья 13 июля можно будет выехать собственными автомобилями на временно оккупированные территории
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
"Сегодня, 13 июля, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", – говорится в заявлении.
Сейчас сформирована очередь автомобилей на 13 июля, ожидающая разрешения на выезд.
"Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно", - отметили в ОВА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.77
Покупка 35.77Продажа 36.89
-
EUR
Покупка 35.84Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное