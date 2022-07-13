Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

"Сегодня, 13 июля, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра", – говорится в заявлении.

Сейчас сформирована очередь автомобилей на 13 июля, ожидающая разрешения на выезд.

"Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно", - отметили в ОВА.

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