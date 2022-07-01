Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

"Сегодня, 1 июля, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд", - говорится в заявлении.

Информацию об изменениях пересечения линии фронта из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.

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