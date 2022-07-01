Из Запорожья 1 июля откроют выезд на оккупированные территории
Из Запорожья 1 июля можно будет выехать частными автомобилями на временно оккупированные территории
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
"Сегодня, 1 июля, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд", - говорится в заявлении.
Информацию об изменениях пересечения линии фронта из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.8Продажа 36.89
- Актуальное
- Важное