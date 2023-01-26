Об этом сообщила прессслужба ДТЭК .

"Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. Такая ситуация может продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты", - говорится в сообщении.

В результатеракетной атаки 26 января в Одесской области есть повреждения двух объектов энергетической инфраструктуры, еще три ракеты "калибр" удалось сбить.

25 января ДТЭК сообщал, что установленные Укрэнерго лимиты покрывают только 48% всех потребностей Одесщины, из которых только 15% можно предоставить населению и бизнесу. Поэтому люди в регионе имеют свет около 6 часов в сутки.

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