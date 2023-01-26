Из-за значительных разрушений энергообъектов в Одесской области несколько дней будут действовать экстренные отключения света, - ДТЭК
Российские оккупанты во время массированной ракетной атаки 26 января повредили энергоинфраструктуру Одесской области, в результате чего света может не быть до нескольких дней
Об этом сообщила прессслужба ДТЭК .
"Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. Такая ситуация может продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты", - говорится в сообщении.
- В результатеракетной атаки 26 января в Одесской области есть повреждения двух объектов энергетической инфраструктуры, еще три ракеты "калибр" удалось сбить.
- 25 января ДТЭК сообщал, что установленные Укрэнерго лимиты покрывают только 48% всех потребностей Одесщины, из которых только 15% можно предоставить населению и бизнесу. Поэтому люди в регионе имеют свет около 6 часов в сутки.
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