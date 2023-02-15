Из-за значительных потерь россияне интенсивно используют на востоке "отряды смертников", - Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что из-за потерь на востоке россияне массово используют так называемые "отряды смертников" - недостаточно подготовленных мобилизованных, несущих большие потери на поле боя
Об этом она написала в телеграме.
"Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых отрядов смертников - подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые и санитарные потери", - пишет она.
Маляр отметила, что только один обучающий центр в Ростовской области еженедельно отправляет около 500 смертников, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 дней.
Мобилизированные, не желая стать смертниками, прибегают к умышленному повреждению боевой техники, преимущественно двигателей, которая, не произведя ни одного выстрела, с полным боекомплектом отправляется на ремонтные базы.
Также заместитель министра рассказала, что враг несет значительные потери - в частности, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК Вагнера и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава.
"Эвакуация погибших и раненых врагом ограничена или не осуществляется вообще. В результате чего среди личного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Украины отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий", - добавила она.
- Российские правозащитники рассказали , что в РФ студентов выпускных курсов заставляют подписывать заявление о досрочном прохождении медкомиссии, с последующей явкой в военкомат.
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