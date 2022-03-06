Из-за значительных потерь Россия вынуждена совершать скрытую мобилизацию
В Краснодарском крае ее производят вместе с распространением пропагандистских материалов
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает Еспресо.TV .
Не достигнув успешного продвижения подразделений, оккупационные войска в нарушение Международного гуманитарного права продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.
В населенном пункте Липцы (Харьковская область) оккупанты забирали телефоны местных жителей, заставляют одевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки.
Около 14 часов противником был нанесен массированный ракетный удар по аэропорту "Винница", в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел.
В связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимость уничтожения фашизма" (данные уточняются).
Определенные подразделения Вооруженных Сил Украины осуществили контратаку на Мариупольском направлении и уничтожили 3 танка, 4 БМП, 2 бронированных машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов, 2 захватчика попали в плен. Враг имеет потери и по другим направлениям.
- Напомним, согласно данным Центра оборонных стратегий, Украина нейтрализовала 46 тыс. российских кафиров.
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