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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Из-за значительных потерь Россия вынуждена совершать скрытую мобилизацию

Из-за значительных потерь Россия вынуждена совершать скрытую мобилизацию

6 мартa, 2022 воскресенье
21:44
война с Россией

В Краснодарском крае ее производят вместе с распространением пропагандистских материалов

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает Еспресо.TV .

Не достигнув успешного продвижения подразделений, оккупационные войска в нарушение Международного гуманитарного права продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.

В населенном пункте Липцы (Харьковская область) оккупанты забирали телефоны местных жителей, заставляют одевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки.

Около 14 часов противником был нанесен массированный ракетный удар по аэропорту "Винница", в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел.

В связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимость уничтожения фашизма" (данные уточняются).

Определенные подразделения Вооруженных Сил Украины осуществили контратаку на Мариупольском направлении и уничтожили 3 танка, 4 БМП, 2 бронированных машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов, 2 захватчика попали в плен. Враг имеет потери и по другим направлениям.

  • Напомним, согласно данным Центра оборонных стратегий, Украина нейтрализовала 46 тыс. российских кафиров.

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