Из-за злоупотреблений: Минагро выступило за отмену бесплатной приватизации сельхозземли

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.



"Мы комплексно следим за процессом бесплатной приватизации, поскольку тот ее формат, который сейчас существует, позволяет недобросовестным гражданам злоупотреблять этим правом. Государство понимает соответствующие риски, поэтому бесплатная приватизация должна быть трансформирована", - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.



Министр отметил, что ведомство будет инициировать общественное обсуждение для того, чтобы заменить право на бесплатную приватизацию в "физических" гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду государственных земель. Планируется, что такая скидка будет одинаковой и гарантированной для всех граждан. Также предусматриваются дополнительные льготы для ветеранов и других категорий граждан. Для ее получения будет необходимо написать электронное заявление.



Лещенко отметил, что все заявления будут обнародованы и ситуация с двойной приватизацией станет невозможной в принципе. Скидка будет касаться именно государственных земель, ведь местное самоуправление является правом территориальной громады.



Кроме того, отметил он, ведомство хочет решить вопрос о земле, которые находится под частными усадьбами. Владельцы таких усадеб должны официально получить в пользование землю, которая им принадлежат, без лишних бюрократических процедур и бесплатно.

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