Из-за зимнего холода и атаки РФ к переезду готовятся 7% украинцев, - опрос
На фоне проблем с энергоснабжением, вызванных ракетными ударами РФ, только 7% граждан Украины активно готовятся к переезду в другое место на зимний период.
Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции (МОМ), обнародованном по результатам опроса.
Его выводы показали, что даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг без информации о сроках их восстановления, 2/3 респондентов заявили, что не покинут свои дома.
"Почти 18 млн человек - 40% населения Украины - нуждаются в срочной гуманитарной помощи", - сказал Председатель Представительства МОМ в Украине Ан Нгуен.
По данным организации, 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения, а 63% опрошенных рассказали, что ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.
Отметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время доклада в медиацентре Украина-Укринформ 14 декабря заявил, что почти 8 млн украинцев выехали за границу из-за нападения России на Украину - это 20% от фактического населения страны.
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