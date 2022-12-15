Из-за зимнего холода и атаки РФ к переезду готовятся 7% украинцев, - опрос

Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции (МОМ), обнародованном по результатам опроса.

Его выводы показали, что даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг без информации о сроках их восстановления, 2/3 респондентов заявили, что не покинут свои дома.

"Почти 18 млн человек - 40% населения Украины - нуждаются в срочной гуманитарной помощи", - сказал Председатель Представительства МОМ в Украине Ан Нгуен.

По данным организации, 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения, а 63% опрошенных рассказали, что ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.

Отметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время доклада в медиацентре Украина-Укринформ 14 декабря заявил, что почти 8 млн украинцев выехали за границу из-за нападения России на Украину - это 20% от фактического населения страны.

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