Из-за жары в Чернигове продлили время работы фонтанов

Подробности рассказывает Еспресо.TV .



"Да, в будни городские фонтаны будут работать с 9:00 утра до 22 часов вечера", - передает местное издание Высокий Вал .



Обычно целый день фонтаны работают только в выходные и праздничные дни, в по будням - вечером, с 17:00 до 22:00.

Напомним, 24 июня температура воздуха в Киеве побила почти столетний рекорд .



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