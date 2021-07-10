Из-за жары в Чернигове продлили время работы фонтанов
Из-за крайне засушливой погоды на период с 9 по 16 июля внесены изменения в график работы черниговских фонтанов
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
"Да, в будни городские фонтаны будут работать с 9:00 утра до 22 часов вечера", - передает местное издание Высокий Вал .
Обычно целый день фонтаны работают только в выходные и праздничные дни, в по будням - вечером, с 17:00 до 22:00.
- Напомним, 24 июня температура воздуха в Киеве побила почти столетний рекорд .
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