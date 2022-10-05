Об этом сообщило издание NDTV .

Стихийную беду зафиксировали в 03:00 по киевскому времени.

"В результате землетрясения, которое произошло на глубине 10 километров в провинции Западный Азербайджан, пострадали 528 человек, 135 из которых были госпитализированы", - заявил государственному телевидению губернатор региона Мохаммад Садег Мотамедиан.

Кроме того, землетрясение и повторные толчки повредили 500 домов в 12 селах. 50 из домов разрушены. В некоторых селах, расположенных вблизи эпицентра землетрясения, были отключены электроэнергия и вода.

Иран отмечает, что Иран расположен на границе нескольких крупных тектонических плит и испытывает частую сейсмическую активность.

Наиболее смертоносным для Ирана было землетрясение в 1990 году. Его магнитуда достигла 7,4 балла и унесла жизни 40 тыс. человек. Еще 300 тыс. были ранены, а полмиллиона остались без жилья.

18 сентября на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.