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Из-за заявления Мураева о "геноциде против украинцев со стороны ЕС": телеканал "НАШ" может лишиться лицензии

30 сентября, 2021 четверг
20:56
Общество Телеканал "НАШ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" (ООО "НАШ 365") из-за нарушения и неуплаты штрафа в более 228 тыс. грн

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 30 сентября рассмотрел результаты внеплановой невыездной проверки телеканала "НАШ" (ООО "Наш 365", г. Киев), проведенной на основании мониторинга эфира за 22 июня.

Целью мониторинга было выяснить, устранил ли лицензиат нарушения, зафиксированные двумя предыдущими решениями регулятора.

"Признано, что телеканал не только не устранил нарушений законодательства и не выполнил требований этих двух решений и не оплатил двух штрафов на общую сумму более 228 тыс. грн, но и допустил новые нарушения законодательных норм по распространению высказываний, содержащих язык вражды и ненависти. Национальный совет обратится в суд с иском об аннулировании лицензии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 июня 2021 года в эфире телеканала зафиксировали прямую трансляцию передачи "Важное" (с повторами передачи 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года). Тема обсуждения касалась 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Ведущие передачи Ангелина Пичик и Максим Назаров, а гость - народный депутат Украины VII и VIII созывов Евгений Мураев.

Так, Мураев утверждал, что в настоящее время "продолжается геноцид и война против украинского народа как части славянского мира со стороны стран Европейского Союза".

Нацсовет приводит несколько цитат из его высказываний:

  • "... Работают абсолютно все механизмы, работают абсолютно все технологии. И, к сожалению, власть как настоящий коллаборант, является проводником этой антиукраинской политики по сути геноцида нашего народа".
  • "Это комплекс вещей, в результате которых у нас забирают землю и выдавливают людей, забирают рабочую силу. То есть еще раз говорю - другая форма войны. Но через кого это делается? Через Тань Чорновол, через Парасюков, Гаврилюков, через Третьякову, Потураева и всех остальных, через Зеленского... Друзья, еще раз... война просто поменяла форму. И наша власть занимается коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто реально рейдерит нашу страну".
  • "... Потому что они являются инструментом коллективного Запада".

"Эти и другие высказывания Евгения Мураева не отражают объективную ситуацию и свидетельствуют о намерениях повлиять на аудиторию телеканала, чтобы вызвать у зрителя негативные эмоции, неприязненное отношение к власти и отдельным лицам, сформировать стереотипный образ стран Европейского Союза и народов, входящих в него как "исторически латентного врага", - отметили в Нацсовете.

Как сообщается, ведущие передачи никак не отреагировали в прямом эфире на слова гостя о факте существования "геноцида". Зрителям не были даны объяснения и не приведены достоверные факты.

"Не было предпринято никаких действий, чтобы остановить риторику, которая содержит язык вражды, не была подана альтернативная точка зрения по такому чувствительному для национальной безопасности Украины вопросу", - говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что в дальнейшем работники телеканала проигнорировали этот факт и транслировали передачу в повторе.

"Работники телерадиоорганизации проигнорировали обязанности и ответственность перед украинским обществом, ибо повторные трансляции передачи (10 раз) в записи, предусматривающие возможность проверить достоверность распространенной информации и не допустить в эфир высказываний и утверждений, имеющих признаки призывов к разжиганию вражды, происходили без изменений и модерации. Это указывает на редакционную позицию телеканала "НАШ", которая парадоксальным образом совпадает с пропагандистской позицией страны-агрессора", - добавили в Нацсовете.

Национальный совет признала, что телеканал нарушил абзац четвертый части второй статьи 6, пункты а), б) и в) части первой статьи 59 Закона "О телевидении и радиовещании". Также признано наличие разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года.

  • Напомним, Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания объявил предупреждение телеканалу "Дом", в эфире которого показали карту с украинским Крымом в составе РФ.

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