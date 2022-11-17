Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Военный эксперт дал комментарий по запасам ракет в РФ.



"Ракетные запасы восстановительные. Россияне имеют производство ракет, которое не является серийным, а зависит от контрабанды запчастей, которые в большинстве своем имеют иностранное происхождение. Фактически все ракеты, которые сейчас использует Россия, являются советскими проектами, а свои характеристики они повысили путем использования оборудования и запчастей иностранного происхождения Эти повышенные характеристики предоставляют им некоторые преимущества перед ПВО, однако, именно зависимость от иностранных запчастей и делает их производство поштучным, то есть если есть все необходимое, то они могут делать 2-3 ракеты в неделю, а возможно даже меньше, потому что зависит от наличия запчастей", - объяснил военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления".



Александр Коваленко отметил, что запас ракет никогда не закончится у РФ, потому что всегда будет какое-то минимальное производство.



"А то, что сейчас используется, можно уже говорить о неприкосновенном запасе, потому что даже в лучшие времена для России, она некоторую номенклатуру ракетного оружия производила в небольшом количестве. А сейчас в более трудные времена из-за санкций и других факторов, это производство у россиян фактически находится в анабиозе, то есть оно есть, но не столь мощное, чтобы ежедневно обеспечивать по 100 обстрелов территории Украины ракетным оружием", - отметил Коваленко.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве , Львове, Ровно , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной. В общей сложности противовоздушная оборона сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также 10 дронов-камикадзе.

Также в Институте изучения войны выяснили, почему РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине именно 15 ноября.

16 ноября Генштаб сообщил , что ВСУ сбили 77 крылатых ракет, 10 "шахедов" и "орион"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb