Из-за засухи в Испании фламинго не прилетели гнездиться в любимой лагуне
В Испании в этом году тысячи фламинго не прилетели на свое традиционное место гнездования в лагуну Фуэнте де Пьедра, что связывают с засухой
Об этом сообщает издание BBC.
Лагуна Фуэнте де Пьедра с соленой водой – самая большая лагуна в Андалусии и одна из самых больших в Испании. Она известна тем, что туда прилетают на гнездование тысячи фламинго, в лучшие годы – до 10 000 пар, поэтому является туристическим магнитом для любителей наблюдения за птицами. С 1984 г. эта территория имеет статус заповедника.
Сейчас лагуна почти пересохла. В результате всего лишь несколько десятков взрослых фламинго прилетели гнездиться.
Обычно орнитологи проводили кольцевание новых птенцов для дальнейших наблюдений за птицами, но из-за аномальной ситуации кольцевание проводить не будут.
Весна 2023 года стала для Испании самой жаркой с 1961 года, а осадков в середине мая выпало на 28% меньше ожидаемого.
- 15 июня сообщалось, что в Великобритании выращенных в неволе молодых диких кошек впервые выпустили на свободу – животных отпустили в Шотландском нагорье в рамках проекта Saving Wildcats.
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