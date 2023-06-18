Об этом сообщает издание BBC.

Лагуна Фуэнте де Пьедра с соленой водой – самая большая лагуна в Андалусии и одна из самых больших в Испании. Она известна тем, что туда прилетают на гнездование тысячи фламинго, в лучшие годы – до 10 000 пар, поэтому является туристическим магнитом для любителей наблюдения за птицами. С 1984 г. эта территория имеет статус заповедника.

Сейчас лагуна почти пересохла. В результате всего лишь несколько десятков взрослых фламинго прилетели гнездиться.

Обычно орнитологи проводили кольцевание новых птенцов для дальнейших наблюдений за птицами, но из-за аномальной ситуации кольцевание проводить не будут.

Весна 2023 года стала для Испании самой жаркой с 1961 года, а осадков в середине мая выпало на 28% меньше ожидаемого.