Из-за заражения штаммом "Дельта" в 2,6 раза возрастает потребность в госпитализации, - Кузин

Об этом сообщает УНИАН.

"Предварительно в 2,6 раза возрастает потребность в палатах интенсивного лечения, или потребность в госпитализации, или в применении тех или иных мер интенсивного медицинского вмешательства", - сказал Кузин.

Также, по его словам, большинство стран сталкивается с тем, что этот штамм является доминирующим.

"За последний месяц во многих государствах с 15%, которые ранее занимал штамм " Дельта ", этот процент вырос до 85%. То есть такое быстрое замещение свидетельствует, что он довольно быстро распространяется по территории мира", - добавил Кузин.

В то же время, отметил главный санврач, сейчас невозможно с уверенностью сказать, что этот штамм приводит к более высокому показателю летальности, поскольку такие данные еще собираются, однако "точечные данные об этом также есть".

В то же время он подчеркнул, что вакцинация уберегает от осложненного течения болезни и снижает уровень летальности.

Из "редких сообщений о так называемом штамме "Дельта+", Кузин отметил, что по сути это одна дополнительная мутация штамма "Дельта", и пока она в большинстве стран "не вызывает какого-то беспокойства или определенных особенностей".

"Поэтому шансов на то, что это будет какая-то новая отдельная мутация, к которой будет приковано особое внимание - этот шанс маловероятен", - подытожил главный санитарный врач Украины.

Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине подтвердили 17 случаев инфицирования штаммом "Дельта" .