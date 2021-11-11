Из-за заражения штаммом "Дельта" больные COVID-19 потребляют в шесть раз больше кислорода по сравнению с весенними случаями
Из-за штамма "Дельта" больные COVID-19 потребляют в 5-6 раз больше жидкого кислорода, чем те пациенты, которые инфицировались весной
Об этом сообщает Минздрав.
“Сейчас один больной COVID-19 потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было весной. В частности, если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября – 378 тонн в сутки. Разница – почти 100 тонн!“ – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что общее производство профильными предприятиями кислорода сейчас составляет около 400 тонн в сутки. Менее чем за месяц суточное потребление баллонов с газообразным кислородом выросло почти вдвое.
Так, если 19 октября по всей Украине было потреблено 6 841 баллон, то уже 7 ноября – 11 594 баллона. При этом средней больницы, принимающей больных COVID-19, одного баллона газообразного кислорода хватает на 15-30 минут работы”, - сообщает Минздрав.
По информации министерства, в Украине занято 67% коек с подведенным кислородом для больных COVID-19.
Напомним, в сутки 10 ноября 2021 года в Украине зафиксировали 24747 новых подтвержденных случаев COVID-19. От коронавируса умерли 652 человека, выздоровели – 18896 пациентов.
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