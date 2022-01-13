Из-за заработной платы и условий труда: в Иране в более чем 30 городах протестуют учителя
В Иране сотни учителей вышли на акции протеста в более чем 30 иранских городах, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда
Об этом сообщает Радио "Свобода".
Известно, что педагоги устроили протесты в столице Тегеране, Исфахани, Шираге, Мешхеде, Раште, Куми и других городах страны.
Как отмечается, учителя заявили о "безразличии власти к образованию", а также призвали к увольнению своих задержанных коллег.
За последние недели учителя устроили несколько акций протеста. Силы безопасности иногда реагировали таким образом, что прибегали к задержанию некоторых участников.
Кроме того, в прошлом месяце парламент страны принял закон о повышении заработной платы учителям после нескольких дней протестов. Меры, предпринятые законодателями 15 декабря, гарантируют, что учителя будут получать около 80 процентов заработной платы преподавателей университетов, что является одним из требований протестующих. Министр образования Юсеф Нури пообещал, что закон, неоднократно вносившийся в парламент в последние годы, но так и не принятый, будет быстро реализован после его утверждения.
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