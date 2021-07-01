Из-за запуска рынка земли: в кулуарах Рады журналистка Крат ударила нардепа Потураева

Об этом сообщает "Обозреватель" .



Согласно сообщению, Крат напала на Потураева в кулуарах Верховной Рады и нанесла политику несколько ударов.





Напомним, в Украине с 1 июля начал действовать закон, который позволяет покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения.

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На опубликованном видео видно, как Потураев общается с прессой, в то время как Крат снимает его на телефон. После этого она, не отнимая телефон, попыталась ударить нардепа кулаком, однако он успел среагировать и перехватить ее руку. На что Крат сняла с плеча сумочку и попыталась побить Потураева.Журналистку остановил сам депутат и успевшая подбежать охрана Рады.Потураев смог закончить общение с журналистами. По словам Потураева, он не знает журналистку и из какого она издания.По словам Крат, причиной нападения на Потураева стал запуск рынка земли в Украине. Она заявила, что партия "Слуга народа" обещала провести референдум по вопросу земли, но он не состоялся.