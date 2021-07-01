Из-за запуска рынка земли: в кулуарах Рады журналистка Крат ударила нардепа Потураева
Журналистка Ирма Крат напала на народного депутата от "Слуги народа" Владимира Потураева из-за запуска в Украине рынка земли
Об этом сообщает "Обозреватель" .
Согласно сообщению, Крат напала на Потураева в кулуарах Верховной Рады и нанесла политику несколько ударов.
Журналистку остановил сам депутат и успевшая подбежать охрана Рады.
Потураев смог закончить общение с журналистами. По словам Потураева, он не знает журналистку и из какого она издания.
По словам Крат, причиной нападения на Потураева стал запуск рынка земли в Украине. Она заявила, что партия "Слуга народа" обещала провести референдум по вопросу земли, но он не состоялся.
- Напомним, в Украине с 1 июля начал действовать закон, который позволяет покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения.
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