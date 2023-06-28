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OPINION

Из-за Запорожья Комиссия по стандартам государственного языка должна уйти в отставку

Владимир Вятрович
28 июня, 2023 среда
12:06
Мнение

Решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка о переименовании полутора тысяч населенных пунктов (включая город Запорожье) вызвало справедливое возмущение

Комиссия по стандартам государственного языка должна пересмотреть свое несуразное решение, а ее членам пора уходить в отставку.

Решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка о переименовании полутора тысяч населенных пунктов (включая город Запорожье) вызвало справедливое возмущение. Это решение не имеет ничего общего с законом и дискредитирует важный процесс деколонизации топонимии.

Почему так происходит и что делать?

В принятом этой весной законе "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" есть следующий пункт:

"Национальной комиссии по стандартам государственного языка в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего Закона обнародовать на своем официальном вебсайте перечень сел, поселков, городов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, и рекомендации по приведению названий таких сел, поселков, городов в соответствие со стандартами государственного языка".

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Казалось бы, все понятно. Но комиссия приняла 22 июня скандальное решение № 230, которое вместо единого перечня, предусмотренного законом, содержит 24 отдельных приложения по каждой области. Причем каждое из этих приложений состоит из трех разделов, формируя которые, комиссия вышла далеко за пределы установленных законом полномочий.

В перечень попали сотни названий, которые явно соответствуют стандартам государственного языка: Партизанське, Травневе, Дружнє, Нове Життя, Красностав, Маяк, Перемога, Зоряне, Новий Завод, Мирне и многие другие. Включая Запорожье.

При этом комиссия не пишет, что не так с этими названиями и в большинстве случаев не предлагает новых вариантов, а рекомендует (кому?) "предложить новое название в установленном законодательством порядке" или "обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядка".

Это решение - по меньшей мере проявление вопиющей некомпетентности. А возможно и сознательная провокация для дискредитации процесса деколонизации.

Нынешняя ситуация – прямое следствие скандального переворота в комиссии, совершенного на фоне полномасштабного российского вторжения в феврале 2022. Тогда часть членов этого коллегиального органа, задачей которого является в частности организация экзаменов на уровень владения языком, утверждение нули из должности председателя комиссии Орисю Демскую.

Комиссию возглавил Владимир Мозгунов, после чего ее работа была практически полностью развалена. Наиболее компетентные члены комиссии в знак протеста сложили полномочия. Нынешнее скандальное решение – прямое следствие этого переворота.

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Что делать?

Во-первых, решение комиссии от 22 июня должно быть отменено.

Во-вторых, комиссия должна принять новое нормальное решение, которое будет соответствовать закону и содержать единый перечень названий исключительно тех населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам украинского языка с четкими рекомендациями по приведению их названий в соответствие со стандартами.

Комиссия подчинена МОНу и министр Оксен Лисный должен немедленно вмешаться в ситуацию.

Но этого мало. По моему убеждению, системно решить проблему комиссии может только отставка нынешних членов комиссии во главе с Мозгуновым и избрание нового состава этого важного государственного органа.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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Украина
Запорожье
Владимир Вятрович
декомунизация
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