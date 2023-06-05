Об этом информируют на сайте Верховной Рады Украины ссылаясь на народного депутата, члена парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрия Соломчука.

"В Украине выполнены посевные работы почти на 95%. Посевная в большинстве областей завершена. Заканчивается посев нишевых культур. В Херсонской области только сеют подсолнечник", - сказал Соломчук.

Также посевная кампания продолжается на деоккупированных Харьковщине и Черниговщине.

Сообщается, что в центральных, южных и западных областях преимущественно посевную завершили. Засеяно около 12,5 млн гектаров полей.

Предварительно ожидается урожай зерновых и масличных культур на уровне 65-67 млн тонн.

Соломчук отметил важность строительства овощехранилищ долговременного хранения для аграриев.

"Нужно строить или реставрировать еще советские хранилища для овощей, ведь одним из главных условий для аграриев является именно хранение урожая. Овощи деликатные для хранения, потому что необходимо соблюдать температурные режимы. Тяжелее всего хранить морковь, и мы видим сейчас это по ее цене. Нашу выращенную. продукцию мы не можем хранить в течение 5-6 месяцев, поэтому приходится закупать импортные товары", - добавил политик.

Сейчас аграрии и частный бизнес начали строить такие овощехранилища и многие регионы увеличили объемы посева овощей.

Что известно о посевной 2023 году

1 марта Министерство аграрной политики и продовольствия Украины информировало, что агропроизводители могут получить семена подсолнечника и минудобрения от USAID

11 марта в Минагропроме заявили, что в 2023 году Украина вырастит вдвое больше сельхозпродукции , чем потребит.

Глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник в эфире Эспрессо 13 марта говорил, что количество заминированных полей в Украине впечатляет .

11 апреля стало известно, что в Херсонской области планируют сеять арбузы. После разминирования в области удалось увеличить площадь земель для работ.

По состоянию на 5 мая украинские аграрии засеяли уже 2 миллиона 320 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Среди них – более миллиона гектаров кукурузы.