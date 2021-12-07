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Из-за законопроекта 5600 почти полторы тысячи предприятий дополнительно уплатят в бюджет 21 млрд грн, — Южанина

7 декабря, 2021 вторник
07:02

Принятый Верховной Радой ресурсный законопроект 5600 приведет к тому, что 1 тыс. 341 предприятие дополнительно заплатит в бюджет 21 млрд грн

Об этом сказала Нина Южанина, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Великий эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.

"По проекту 5600. Есть блок, который связан с увеличением платежей в бюджет. Наибольший ресурс заложен от увеличения налога на прибыль. В результате 1341 предприятие - крупный налогоплательщик заплатит дополнительно 21 млрд грн. В бюджете уже отражена эта цифра", - сказала Южанина.

Она также выразила мнение, что предусмотренные документом изменения системы администрирования налогов и предоставление дополнительных полномочий Налоговой службе окажут влияние на работу всех, начиная от малого и среднего бизнеса, заканчивая крупным предпринимательством.

  • Верховная Рада 30 ноября приняла законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).
  • Верховная Рада на заседании 3 декабря не смогла разблокировать подписание "ресурсного" законопроекта №5600, потому что депутаты успели заслушать не все постановления, их рассмотрение будет продолжено во вторник, 14 декабря.
Нина Южанина
Большой эфир Василия Зимы
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