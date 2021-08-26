Из-за загрязнения флаконов: Moderna приостановила поставку около 1,63 млн доз COVID-вакцины в Японию

Об этом сообщает Reuters .



Хотя Moderna заявила, что никаких проблем с безопасностью и эффективностью не было обнаружено, приостановление - это новая неудача для фирмы.



"Moderna подтверждает, что она была уведомлена о случаях попадания твердых частиц во флаконы с вакциной от COVID-19 с лекарственными средствами", - говорится в заявлении Moderna.

По данным Moderna, загрязнение могло быть связано с производственной проблемой на одной из производственных линий на площадке в Испании.



"Компания расследует отчеты и остается обязанным оперативно сотрудничать со своим партнером, Takeda и регулирующими органами, чтобы решить эту проблему", - говорится в сообщении.

После консультации с Takeda министерство здравоохранения решило отменить использование некоторых доз, но, как заявил, стремиться минимизировать воздействие на свои планы вакцинации.

В лотах с дефектами было 565 400 доз, и "из-за предосторожности" Moderna отложила лот и два соседних.

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