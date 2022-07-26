Об этом сообщает Der Spiegel.

Lufthansa отменяет в общей сложности 678 рейсов в аэропорту Франкфурта, 32 из них – 26 июля. В хабе в Мюнхене за два дня было совершено 345 рейсов. Пострадали 134 тысячи пассажиров.

"Lufthansa вынуждена отменить почти всю полетную программу в хабах во Франкфурте и Мюнхене на среду", – сообщила авиакомпания.

Предупредительная забастовка, объявленная профсоюзом Ver.di в связи с конфликтом коллективных переговоров, имеет массовый эффект в пик сезона путешествий.

"Ранняя эскалация только после двух дней переговоров в том, что до сих пор было конструктивным раундом коллективных переговоров, наносит огромный ущерб", - сказал директор по персоналу Lufthansa Майкл Ниггеманн.

Кроме транспортных центров во Франкфурте и Мюнхене, забастовки ограничили работу в Дюссельдорфе, Гамбурге, Берлине, Бремене, Ганновере, Штутгарте и Кельне.

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