Из-за забастовки наземного персонала Lufthansa отменяет почти все полеты в своих немецких хабах
Из-за предупредительной забастовки в среду Lufthansa отменяет почти все рейсы в своих немецких хабах во Франкфурте и Мюнхене. Это коснулось почти 1000 рейсов и около 134 000 пассажиров
Об этом сообщает Der Spiegel.
Lufthansa отменяет в общей сложности 678 рейсов в аэропорту Франкфурта, 32 из них – 26 июля. В хабе в Мюнхене за два дня было совершено 345 рейсов. Пострадали 134 тысячи пассажиров.
"Lufthansa вынуждена отменить почти всю полетную программу в хабах во Франкфурте и Мюнхене на среду", – сообщила авиакомпания.
Предупредительная забастовка, объявленная профсоюзом Ver.di в связи с конфликтом коллективных переговоров, имеет массовый эффект в пик сезона путешествий.
"Ранняя эскалация только после двух дней переговоров в том, что до сих пор было конструктивным раундом коллективных переговоров, наносит огромный ущерб", - сказал директор по персоналу Lufthansa Майкл Ниггеманн.
Кроме транспортных центров во Франкфурте и Мюнхене, забастовки ограничили работу в Дюссельдорфе, Гамбурге, Берлине, Бремене, Ганновере, Штутгарте и Кельне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.21
-
EUR
Покупка 38.65Продажа 39.75
- Актуальное
- Важное