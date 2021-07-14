Из-за высокого риска бешенства США запретили ввоз собак из более чем ста стран мира, в списке - Украина
Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) запретили ввоз в страну собак из более 100 стран из-за высокого риска распространения бешенства
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт CDC .
"Эти временные меры необходимы, чтобы защитить общественное здоровье от занесения в США вируса собачьего бешенства", - говорится в заявлении.
Перечень включает в себя страны Африки, Южной и Центральной Америки, Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы (вместе с Украиной).
По оценкам CDC, 6% всех собак, которые прибывают в США, из стран, которые имеют высокий риск заболевания бешенством.
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