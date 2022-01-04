Из-за высоких цен на газ: в Чернигове транспорт ходит с перебоями

Об этом на совещании в мэрии сообщил заместитель черниговского городского головы Виктор Геращенко, передает Укринформ.

"В связи с повышением стоимости газа метана выпуск автобусов на городских маршрутах 1-3 января составлял 40-65% от запланированного. На сегодняшний день вышло 148 автобусов при среднем ежедневном количестве 190", - сказал Геращенко.

Он сообщил, что с 1 января 2022 года стоимость метана, который пока стоит 24-26 грн/м3, выросла вдвое - до 48-50 грн/м3.



В городе осталась только одна заправочная станция с метаном. Работа автобусов и маршруток на этом горючем стала убыточной.

По словам чиновника, всего на метане в городе работают около 160 транспортных единиц.



Владельцы вынуждены заниматься переоборудованием автобусов на пропан и бензин, что уменьшает количество транспорта на улицах. Неудобства для пассажиров возможны до конца января.

Мэр Владислав Атрошенко отметил, что совет не будет спешить с повышением стоимости проезда в общественном транспорте.