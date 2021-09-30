Из-за высоких цен на газ ситуация со стартом отопительного сезона в Киеве близка к критической, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, несмотря на техническую готовность, ситуация со стартом отопительного сезона в Киеве близка к критической из-за высоких цен на газ
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Технически мы готовы. Но есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической: высокие цены на газ, переведенные на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний. Ассоциация городов Украины и я как ее глава предложили центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению", - цитирует пресс-служба слова Кличко.
Мэр напомнил, что обращался к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, чтобы правительство зафиксировало цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн/куб.м вместо рыночных 35 грн.
Кроме того, по его требованию, НАК "Нафтогаз Украины" должен изъять дискриминационные нормы на поставку газа. Местным бюджетам компенсировать разницу в тарифах прошлых лет и установить такую компенсацию на будущее. Это позволит сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона.
- Напомним, ранее Кличко заявил, что правительство зафиксировать цену на газ для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн/куб.м и погасить разницу в тарифах местным бюджетам.
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