Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"То, что заявлялось, что Storm Shadow летит на 255 км, – это были предположения западных экспертов, которые исходили из того, что Украине дали только экспортную версию. Нам же никто не говорит, что никто не даст крылатые ракеты в базовой версии на 500 км. Раз россияне сами нарушили соглашение об ограничении ракет малой и средней дальности в Европе - возможно, британцы, как коварная нация, решили очень хитро отомстить в ответ. Возможно, эту форму мести за разрыв ДРСМД может будет увидеть в виде ударов Storm Shadow, которые будут долетать до Крыма", - считает он.