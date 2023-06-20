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Эксклюзив

Из-за выхода РФ из ракетного договора Шойгу может бояться ударов по Крыму британскими Storm Shadow, - эксперт Defense Express Киричевский

20 июня, 2023 вторник
16:42
Война с Россией ракета Storm Shadow

Украине могут передать версию британских ракет Storm Shadow для ударов по Крыму, поскольку РФ вышла из Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"То, что заявлялось, что Storm Shadow летит на 255 км, – это были предположения западных экспертов, которые исходили из того, что Украине дали только экспортную версию. Нам же никто не говорит, что никто не даст крылатые ракеты в базовой версии на 500 км. Раз россияне сами нарушили соглашение об ограничении ракет малой и средней дальности в Европе - возможно, британцы, как коварная нация, решили очень хитро отомстить в ответ. Возможно, эту форму мести за разрыв ДРСМД может будет увидеть в виде ударов Storm Shadow, которые будут долетать до Крыма", - считает он.

  • 2 августа 2019 года действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и Россией подошло к концу после того, как обе стороны официально из него вышли.
  • 11 мая британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
  • 16 мая CNN со ссылкой на анонимные источники писало , что Украина уже начала применять ракеты большой дальности.
  • 24 мая министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил , что ВСУ уже применяют ракеты большой дальности Storm Shadow.
  • 20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу пригрозил ударами по "центрам принятия решений", если Украина использует ракеты HIMARS и Storm Shadow для атак на РФ и Крым.
Военные новости
Великобритания
оружие для Украины
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