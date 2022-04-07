Из-за введенных санкций инфляция в РФ "съедает" предусмотренные для производства оружия деньги, - украинская разведка

Об этом сообщает ГУР МО

"Инфляция из-за введения санкций "съедает" предусмотренные под производство оружия средства. А дополнительные средства в бюджете РФ отсутствуют. Это стало известно из полученного доклада аппарата правительства РФ по проблемным вопросам в ходе выполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - пишут наши разведчики.

В частности, из полученного разведчиками текста следует, что во избежание повышения цен, зафиксированных государственным заказом, правительство РФ разрешило заключать контракты с единым поставщиком.

"Впрочем, это не привело к ожидаемому результату. Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного удорожания материалов и комплектующих. А требование министерства обороны РФ о фиксации цен приводит лишь к убыткам для определенного "единого исполнителя" военного заказа. В настоящее время выполнение заказа МО РФ поставлено под вопрос из-за нехватки средств и несогласованности действий между правительством и производителями. Эта ситуация является прямым следствием введенных международных санкций к РФ в целом и к ее ВПК, в частности", - пишут в ГУР МО.

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