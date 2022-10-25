Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

"Нобелевский фонд приглашает послов, расположенных в Швеции, но из-за вторжения России в Украину Фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", - говорится в официальном прессрелизе.

Как объяснение своего поступка организаторы отмечают, что Нобелевская премия основана на уважении науки, культуры, гуманизма и интернационализма. Это уважение также является основой достижений, которые отмечаются и подчеркиваются, когда лауреаты Нобелевской премии и гости со всего мира приглашаются на церемонию вручения Нобелевской премии и банкет.

Торжественные мероприятия состоятся 10 декабря.

Напомним, основную награду, Нобелевскую премию мира, получили оппозиционер из Беларуси и правозащитные организации из Украины и РФ.

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