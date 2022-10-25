Из-за вторжения России в Украину послов РФ и Беларуси решили не приглашать на церемонию вручения Нобелевской премии
Нобелевский комитет принял решение не приглашать послов этих двух стран "из-за вторжения России в Украину"
Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.
"Нобелевский фонд приглашает послов, расположенных в Швеции, но из-за вторжения России в Украину Фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", - говорится в официальном прессрелизе.
Как объяснение своего поступка организаторы отмечают, что Нобелевская премия основана на уважении науки, культуры, гуманизма и интернационализма. Это уважение также является основой достижений, которые отмечаются и подчеркиваются, когда лауреаты Нобелевской премии и гости со всего мира приглашаются на церемонию вручения Нобелевской премии и банкет.
Торжественные мероприятия состоятся 10 декабря.
- Напомним, основную награду, Нобелевскую премию мира, получили оппозиционер из Беларуси и правозащитные организации из Украины и РФ.
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