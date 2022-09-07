Из-за вторжения РФ почти пол-Украины было загрязнено взрывоопасными предметами, осталось разминировать 185 тыс. кв. км, – ГСЧС
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину почти половина территории государства была загрязнена минами и взрывоопасными предметами
Об этом заявил начальник Управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Олег Бондар, передает пресс-служба ведомства.
"В настоящее время удалось уменьшить площадь потенциально опасной территории с 300 тыс. кв. км до 185 тыс. кв. км. Однако ситуация осложняется постоянными обстрелами территорий на направлениях Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Сумской и Николаевской областей", – сообщает ГСЧС.
В ведомстве отметили, что значительной проблемой также является загрязнение минами и взрывоопасными предметами рек, водоемов и водохранилищ Украины, прибрежных акваторий Азовского и Черного морей, гидротехнических сооружений и морских портов.
По данным ГСЧС, общая площадь потенциально загрязненных взрывоопасными предметами акваторий Украины составляет около 16 тыс. кв. км.
С 24 февраля 2022 г. в Украине выявлено, изъято и обезврежено 192 230 взрывоопасных предметов, в том числе 2106 авиационных бомб, обследовано 69 856 гектаров.
Олег Бондарь отметил, что на 6 сентября также обследовано 48 630 гектаров земель сельскохозяйственного назначения на деоккупированных территориях Украины.
Начальник Управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования добавил, что для гуманитарного разминирования в ГСЧС действуют более 160 пиротехнических отделений общей численностью около 1000 человек.
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