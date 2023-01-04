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Из-за вспышки COVID-19 в Китае парализована похоронная система, крематории переполнены, - Bloomberg

4 января, 2023 среда
13:36
Мир

По данным Bloomberg, резкий рост числа больных коронавирусом в Китае привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполненными

Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.

Отмечается, что резкая вспышка COVID-19 в Китае повлекла за собой стремительный рост числа смертей от коронавируса: крематории по всей стране оказались переполненными.

На фоне увеличения статистики заболеваемости Китай перестал публиковать ежедневные данные о распространении COVID-19. По данным лондонской исследовательской фирмы Airfinity Ltd., в Китае в течение января количество смертей от Covid может возрасти примерно с 9 тыс. до 25 тыс. в день.

Сотрудники крематориев Пекина и Шанхая рассказали агентству Bloomberg, что тела умерших от COVID-19 сжигают круглосуточно, а ближайшее свободное место на кремацию можно забронировать только на середину января.

В одном из крематориев Лунхуа (район Шэньчжэня) заявили, что ежедневно в них поступает более 500 тел. Из-за этой ситуации, как пишет агентство, в Китае развился теневой бизнес по кремации.

"Вся система сейчас парализована", - сказал сотрудник, ответивший на звонок в крематории в Шанхае.

  • В субботу, 26 ноября, в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.
  • Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.
  • Поэтому уже 1 декабря сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.
  • 7 декабря Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".
  • Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн. новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.
  • 27 декабря стало известно , что после трех лет закрытых границ Китай отменит карантин для иностранцев с 8 января.
  • После этого министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи объявил о введении обязательного тестирования на коронавирус для всех прибывающих из Китая путешественников.
  • 29 декабря стало известно, что Америка объявила новые требования к ковид-тестированию для путешественников из Китая. Такие действия ввели из-за стремительного роста числа больных коронавирусом среди китайцев.

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Китай
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