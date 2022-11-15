Из-за вражеских ракетных обстрелов задерживается ряд поездов. Список

Об этом сообщает Укрзализныця.

В частности:

№88 Ковель – Запорожье задерживается ориентировочно на 30 минут; №17 Харьков – Ужгород задерживается на 30 минут; №711 Краматорск – Киев отправился под резервным тепловозом с задержкой в пределах 40 минут. Также из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы №715 Киев – Перемышль, №750 Ужгород – Киев, беспересадочные вагоны Вена – Киев, №772 Хмельницкий – Киев, №86 Львов – Запорожье, №55 Киев – Рахов.

В общей сложности по сей день 4 рейса задерживаются на время до 30 минут, остальные 23 рейса курсируют по графику.

Укрзализныця подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии.

"Пассажиры, которые будут прибывать на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах", - говорится в сообщении Укрзализныци.

Враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве , Львове, Ровно , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

В Киеве во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы , в результате чего повреждены три жилых дома.