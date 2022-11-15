Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Из-за вражеских ракетных обстрелов задерживается ряд поездов. Список
Обновлено

Из-за вражеских ракетных обстрелов задерживается ряд поездов. Список

15 ноября, 2022 вторник
17:26
Общество

В связи с враждебными атаками россиян на инфраструктуру Украины некоторые пассажирские поезда будут следовать с задержкой

Об этом сообщает Укрзализныця.

В частности:

  1. №88 Ковель – Запорожье задерживается ориентировочно на 30 минут;
  2. №17 Харьков – Ужгород задерживается на 30 минут;
  3. №711 Краматорск – Киев отправился под резервным тепловозом с задержкой в пределах 40 минут.
  4. Также из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы №715 Киев – Перемышль, №750 Ужгород – Киев, беспересадочные вагоны Вена – Киев, №772 Хмельницкий – Киев, №86 Львов – Запорожье, №55 Киев – Рахов.

В общей сложности по сей день 4 рейса задерживаются на время до 30 минут, остальные 23 рейса курсируют по графику.

Укрзализныця подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии.

"Пассажиры, которые будут прибывать на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах", - говорится в сообщении Укрзализныци.

  • Враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве , Львове, Ровно , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
  • В Киеве во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы , в результате чего повреждены три жилых дома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Укрзализныця
Читайте также:
14 ноября, 2022 понедельник
Лидеры США и Китая выступили с заявлениями о развитии двусторонних отношений
Владимир Арьев
14 ноября, 2022 понедельник
Приказ отключить телеканалы Прямой, 5-й и Еспресо из госсети цифрового вещания отдал секретарь СНБО Данилов, - Арьев
14 ноября, 2022 понедельник
На Бали началась встреча Байдена и Си Цзиньпина: первые заявления лидеров США и Китая
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 ноября
18:39
Оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района
18:28
В одном из районов Киевщины в результате ракетной атаки россиян повреждены 10 домов
18:22
Эксклюзив
Россияне 15 ноября выпустили по Украине более 100 ракет, превзойдя атаку 10 октября, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
18:17
"Российские террористы демонстрируют свое "желание" переговоров": Шмыгаль прокомментировал ракетный удар
18:12
"Враг своего не добьется, мы все восстановим и переживем": Зеленский обратился к украинцам
18:07
OPINION
Херсон для Путина - рубикон капитуляции
18:04
Обновлено
На Львовщине прогремели взрывы. Враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры
17:57
"Встаньте на сторону людей, а не преступников": Кулеба призвал участников саммита G20 отреагировать на обстрел
17:53
В результате обстрелов энергетических объектов по всей Украине введены аварийные отключения света
17:41
электроэнергиия
В Молдове на фоне ракетных ударов по Украине возникли проблемы с электроснабжением
17:23
РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры на Волыни: возможны перебои со светом
17:07
В Кировоградской области российские ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры
17:01
В результате российских ракетных ударов часть Хмельницкого осталась без электричества
16:52
Эксклюзив
У Бахмута продолжаются ожесточенные бои, враг ведет себя, как раненый зверь, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
16:50
Свет
В Киеве и области ввели экстренные отключения света
16:35
Обновлено
В Житомире в результате ракетных ударов по энергетической инфраструктуре нет света
16:31
Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Ривном
16:12
С временно оккупированной части Запорожской области, впервые с 30 сентября, выехало 224 человека за сутки
16:08
Обновлено
В Киеве зафиксированы взрывы, предварительно, есть попадания в 3 жилых дома, один человек погиб
16:06
Над Сумщиной ПВО сбила вражескую ракету
16:02
OPINION
Война лишила украинцев всех сантиментов в отношении к России
15:46
Эксклюзив
Из-за действий РФ жители Индонезии и стран Африки платят дороже за зерно, которое выходит из украинских портов, - нардеп Рудык
15:26
Эксклюзив
Виктор Орбан
Орбан торгуется с ЕС и Россией в надежде получить больше, - дипломат Веселовский
15:23
Премьер Британии Сунак на саммите G20 назвал Китай системной угрозой западному миру
15:21
"Плохо пахнет не от солдата, а от тех , кто им пренебрегает": Кулеба отреагировал на ситуацию с военным, которого выгнали в тамбур
15:17
В Херсонской области работают 10 групп взрывотехников, но до конца недели их будет 25, - глава Нацполиции
15:15
король Чарльз III
Король Чарльз ІІІ обратился в парламент с просьбой разрешить его брату и сестре исполнять его обязанности
15:05
Столица Украины попала в одну из номинаций международной награды Smart City Awards
14:59
АРМА передали активы предприятий в Украине, принадлежавших российскому бизнесмену, на 500 млн. грн
14:50
Генасамблея ООН
От дискуссий к действиям: в Минюсте объяснили, что означает для Украины резолюция ООН по репарациям
14:48
Эксклюзив
После оккупантов Чернобаевка разрушена до основания, - волонтер Белецкий
14:42
Евросоюз запустил Миссию военной помощи Украине
14:34
Энтони Блинкен
Блинкен посетит чемпионат мира по футболу в Катаре, - Politico
14:28
Голова Совета Нацбанка Данилишин покинул свой пост
14:25
"Администрация" оккупантов выехала из Новой Каховки, - росСМИ
14:10
Британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов
14:06
OPINION
Сергей Фурса
В том, что российские солдаты устроили геноцид в Буче, может, виноват Голливуд, провоцирующий насилие?
14:05
"Зерновой коридор" и теракт в Стамбуле: Белый дом раскрыл детали переговоров Байдена и Эрдогана
14:02
Премьер-министр Индии во время саммита G20 призвал к миру и дипломатическим переговорам для прекращения российско-украинской войны
14:01
Полиция задержала 166 заключенных, которых оккупанты выпустили из Херсонского СИЗО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV