Из-за вражеских обстрелов задерживается ряд поездов: обесточены участки Укрзализныци в 3 городах и 4 областях
В среду, 23 ноября, из-за вражеских обстрелов отправка ближайших поездов из трех городов и четырех областей Украины возможна с задержкой
Об этом сообщает Укрзализныця.
Отмечают, что поезда задержатся из-за обесточивания отдельных участков, вызванного российскими обстрелами. Так, с задержкой поезда будут отправляться из Киева, Днепра, Николаева, а также из Харьковской, Сумской, Львовской и Винницкой областей.
Также в столице временно приостановлено движение кольцевой электрички.
"Просим пассажиров находиться в укрытиях непосредственно до посадки на поезд. Посадка продолжается в безопасном режиме через подземные переходы", – написали в Укрзализныце.
Впоследствии там добавили, что обесточенные вокзалы Укрзализныци переходят на резервное питание. Первыми возобновили железнодорожные вокзалы в Киеве, Харькове и Виннице.
На этих вокзалах развернули укрытия и безопасное ожидание. Там пассажиры могут продолжать высадку и посадку через подземные переходы.
- После очередного удара по объектам энергетики 23 ноября по всей Украине Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. Во Львовской области ракеты попали по электроподстанции, три района остались без электроэнергии. Перебои с электроэнергией фиксируют во всех областях Запада Украины.
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