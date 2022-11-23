Об этом сообщает Укрзализныця.

Отмечают, что поезда задержатся из-за обесточивания отдельных участков, вызванного российскими обстрелами. Так, с задержкой поезда будут отправляться из Киева, Днепра, Николаева, а также из Харьковской, Сумской, Львовской и Винницкой областей.

Также в столице временно приостановлено движение кольцевой электрички.

"Просим пассажиров находиться в укрытиях непосредственно до посадки на поезд. Посадка продолжается в безопасном режиме через подземные переходы", – написали в Укрзализныце.

Впоследствии там добавили, что обесточенные вокзалы Укрзализныци переходят на резервное питание. Первыми возобновили железнодорожные вокзалы в Киеве, Харькове и Виннице.

На этих вокзалах развернули укрытия и безопасное ожидание. Там пассажиры могут продолжать высадку и посадку через подземные переходы.

После очередного удара по объектам энергетики 23 ноября по всей Украине Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. Во Львовской области ракеты попали по электроподстанции, три района остались без электроэнергии. Перебои с электроэнергией фиксируют во всех областях Запада Украины.

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