Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Из-за предварительных обстрелов в Днепропетровской области было обесточено 16 населенных пунктов, но все уже со светом. В Запорожской области обесточено 5 населенных пунктов и столько же – в Донецкой области. Там уже вторые сутки обесточены две шахты в одном из прифронтовых городов региона.

"Также из-за постоянных обстрелов прифронтовых и приграничных с Россией территорий остается без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - рассказали в Минэнерго.

Впрочем, согласно сообщению, энергетическая система работает стабильно. Ограничений для потребителей нет.

Экспорт и импорт электроэнергии не используются.