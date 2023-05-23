Из-за вражеских обстрелов вторые сутки обесточены две шахты в Донецкой области: ситуация в энергетике
Из-за вражеских обстрелов вторые сутки обесточены две шахты в одном из прифронтовых городов Донбасса. Также без света остаются 5 населенных пунктов в регионе
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Из-за предварительных обстрелов в Днепропетровской области было обесточено 16 населенных пунктов, но все уже со светом. В Запорожской области обесточено 5 населенных пунктов и столько же – в Донецкой области. Там уже вторые сутки обесточены две шахты в одном из прифронтовых городов региона.
"Также из-за постоянных обстрелов прифронтовых и приграничных с Россией территорий остается без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - рассказали в Минэнерго.
Впрочем, согласно сообщению, энергетическая система работает стабильно. Ограничений для потребителей нет.
Экспорт и импорт электроэнергии не используются.
- За минувшие сутки россияне убили одного жителя Донбасса и ранили пятерых.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.97
- Актуальное
- Важное