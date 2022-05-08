Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области 8 мая погибли 4 мирных жителя, еще 8 получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм.

"Россия убивает гражданских! За 8 мая россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Очеретино, 1 в Нью-Йорке и 1 в Угледаре. Еще 8 человек из-за обстрелов получили ранения", – указал он.

Еще шесть раненых прибыли в Бахмут в Донецкой области из Луганской области, там им оказали медицинскую помощь.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.

Напомним, россияне нанесли два ракетных удара по Одессе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb