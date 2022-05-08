Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области 8 мая погибли 4 мирных жителя, еще 8 получили ранения
По меньшей мере четверо мирных жителей погибли в Донецкой области 8 мая из-за российских обстрелов, а количество жертв в Мариуполе и Волновахе остается неизвестным
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм.
"Россия убивает гражданских! За 8 мая россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Очеретино, 1 в Нью-Йорке и 1 в Угледаре. Еще 8 человек из-за обстрелов получили ранения", – указал он.
Еще шесть раненых прибыли в Бахмут в Донецкой области из Луганской области, там им оказали медицинскую помощь.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.
- Напомним, россияне нанесли два ракетных удара по Одессе.
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