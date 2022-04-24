Из-за вражеских обстрелов в Чугуеве ранены двое взрослых и ребенок, - полиция

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook.



"Снова ранен ребенок и его мать. Снова горе в семьях. Ребенок 2010 года рождения, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой бриты. Мать 1986 года диагноз: осколочные ранения левого бедра", - написал он.



Кроме того, ранение получил еще один местный житель, 1953 года рождения. У него осколочные ранения спины слева, открыт пневмоторекс.



Тимошко призвал жителей Харьковской области оставаться дома, несмотря на Пасху.

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