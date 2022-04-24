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Из-за вражеских обстрелов в Чугуеве ранены двое взрослых и ребенок, - полиция

24 апреля, 2022 воскресенье
16:21
война с Россией

Российские оккупанты 24 апреля обстреляли Чугуев на Харьковщине, в результате чего ранены трое мирных жителей, в том числе ребенок 2010 года рождения

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook.

"Снова ранен ребенок и его мать. Снова горе в семьях. Ребенок 2010 года рождения, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой бриты. Мать 1986 года диагноз: осколочные ранения левого бедра", - написал он.

Кроме того, ранение получил еще один местный житель, 1953 года рождения. У него осколочные ранения спины слева, открыт пневмоторекс.

Тимошко призвал жителей Харьковской области оставаться дома, несмотря на Пасху.

  • Напомним, обстрел Одессы 23 апреля унес жизни бабушки, дочери и трехмесячной внучки Киры.
  • В освобожденный Чугуев в Харьковской области начали возвращаться люди.

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Нацполиция
Чугуев
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