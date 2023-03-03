Об этом Суспильному рассказал вр.и.о. начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

"Там пока нет возможности проводить работы в связи с постоянными обстрелами. Для тог,о чтобы там разбирать завалы, нужно спецтехнику заводить. Возможности такой нет, поскольку близко к линии фронта. И как только начинается движение — начинаются обстрелы. Пока завалы не разбирали", - сказал он.

РФ нанесла удар по Дворичной 23 февраля, попала в здание поселкового совета.