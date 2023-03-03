Из-за вражеских обстрелов спасатели на Харьковщине неделю не могут достать из-под завалов тела двух погибших женщин
В Дворичной Харьковской области тела двух женщин, погибших под завалами 23 февраля, невозможно достать из-за перманентных вражеских обстрелов
Об этом Суспильному рассказал вр.и.о. начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
"Там пока нет возможности проводить работы в связи с постоянными обстрелами. Для тог,о чтобы там разбирать завалы, нужно спецтехнику заводить. Возможности такой нет, поскольку близко к линии фронта. И как только начинается движение — начинаются обстрелы. Пока завалы не разбирали", - сказал он.
РФ нанесла удар по Дворичной 23 февраля, попала в здание поселкового совета.
- Утром 17 февраля российская армия также обстреляла Дворичную Харьковской области. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погиб мужчина.
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