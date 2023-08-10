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Из-за вражеских обстрелов прифронтовых территорий без света остаются жители 7 областей

10 августа, 2023 четверг
13:03
Экономика

Российские террористы продолжают атаковать пограничные регионы Украины. Из-за обстрелов потребители 7 областей остаются без электроэнергии

Об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 110 населенных пунктов. В то же время в Запорожской области без электроэнергии 69 населенных пунктов.

Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях.

В Минэнерго отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

  • В ночь на 10 июля оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание из основной высоковольтной линии 750 кВ. Ее переключили на единственную доступную резервную линию 330 кВ.
Общество
Украина
Сумщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Война с Россией
Енергия
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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