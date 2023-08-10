Об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 110 населенных пунктов. В то же время в Запорожской области без электроэнергии 69 населенных пунктов.

Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях.

В Минэнерго отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.