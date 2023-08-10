Из-за вражеских обстрелов прифронтовых территорий без света остаются жители 7 областей
Российские террористы продолжают атаковать пограничные регионы Украины. Из-за обстрелов потребители 7 областей остаются без электроэнергии
Об этом сообщает Минэнерго.
Отмечается, что в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 110 населенных пунктов. В то же время в Запорожской области без электроэнергии 69 населенных пунктов.
Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях.
В Минэнерго отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
- В ночь на 10 июля оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание из основной высоковольтной линии 750 кВ. Ее переключили на единственную доступную резервную линию 330 кВ.
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