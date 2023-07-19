Из-за вражеских обстрелов Одесщины почти 3 тыс. граждан остались без света

Об этом 19 июля сообщает Министерство энергетики Украины.

"В Одесской области в результате повреждений, причиненных ракетной атакой, было отключение нескольких линий электропередачи, обесточены почти 3 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что повреждение линии электропередачи зафиксировано и в Николаевской области. Там частично обесточен 1 населенный пункт.

В Минэнерго отметили, что ремонтные бригады ждут допуска, чтобы начать осмотр линий и восстановительные работы.

Последствия непогоды

Из-за прошедшего страной грозового шторма частично без света остались потребители 6 населенных пунктов. В Днепропетровской области – 75 населенных пунктов, в Запорожской области – 37, в Сумской – 14, в Полтавской – 12, в Черниговской – 6, в Киевской области – 4 населенных пункта.

Ситуация в прифронтовых регионах

Российские оккупанты продолжают атаковать прифронтовые регионы Украины.

Из-за обстрелов обесточивалось 33 населенных пункта в Донецкой области. Остается без светлая часть абонентов в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях.