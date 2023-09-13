Из-за вражеских обстрелов обесточена часть потребителей в 6 областях Украины
В Донецкой области из-за обстрелов выключалось пять линий 35 кВ и пять подстанций. Также есть обесточивание в Харьковской, Запорожье, Херсонской, Сумской и Черниговской областях
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"В Донецкой области из-за вражеских обстрелов отключалось пять линий 35 кВ и пять подстанций 35 кВ, что привело к исчезновению света почти у 8 тысяч абонентов в 17 населенных пунктах", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что часть абонентов уже заживили, ремонтные работы продолжаются, энергетики работают под постоянной угрозой новых обстрелов.
В Харьковской области из-за обстрелов была обесточена воздушная линия 110 кВ, в результате чего без электроснабжения остались 9 тысяч потребителей.
Еще около 3 тысяч потребителей в сутки были обесточены из-за обстрелов в Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Бригады энергетиков приступают к работе после разрешения военных, отметили в ведомстве.
Потребление и генерация
"Во вторник, 12 сентября, вечерний максимум потребления был на 2% выше, чем в понедельник, 11 сентября", - рассказали в Укрэнерго .
Генерация на среду полностью покрывает потребности потребителей, однако ремонтная кампания на энергообъектах продолжается.
Импорт и экспорт
"Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы. Общий объем 525 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 144 МВт", - рассказали в Укрэнерго.
"Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4260 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 392 МВт", - добавили там.
Что известно о подготовке к новому отопительному сезону
12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.
13 августа глава правительства Денис Шмигаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .
18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.
13 сентября в Укрэнерго уточнили, что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО, но и строит определенные инженерные укрепления.
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