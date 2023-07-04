Об этом 4 июля сообщает Минэнерго.

Отмечается, что в Донецкой области из-за обстрелов россиян обесточена шахта, ведутся восстановительные работы.

"В результате предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Обесточение из-за погодных условий

Известно, что из-за неблагоприятных погодных условий без света временно оставались потребители в Киевской, Кировоградской, Одесской, Черниговской областях. По состоянию на 4 июля все регионы запитаны.

Пока еще остаются обесточенными 2 населенных пункта в Сумской и 8 – в Черкасской области.

В частности, в Закарпатской области из-за непогоды временно обесточивалась линия межгосударственного соединения с Молдовой 110 кВ. В настоящее время все потребители запитаны через резервные мощности.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Отмечается, что все еще продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва плотины.

В Херсоне без света остаются 13 тысяч потребителей. Энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

Ситуация в других областях

Из-за технологических нарушений обесточена часть потребителей в Киевской области.

В Сумской области произошел несчастный случай. При попытке отремонтировать оборванный провод от опоры к дому, местный житель самовольно поднялся на опору, где был смертельно поражен электротоком.