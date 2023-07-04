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Из-за вражеских обстрелов без света остается часть жителей 6 областей

4 июля, 2023 вторник
11:52
Экономика

В результате российских атак без света остаются часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях

Об этом 4 июля сообщает Минэнерго.

Отмечается, что в Донецкой области из-за обстрелов россиян обесточена шахта, ведутся восстановительные работы.

"В результате предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Обесточение из-за погодных условий

Известно, что из-за неблагоприятных погодных условий без света временно оставались потребители в Киевской, Кировоградской, Одесской, Черниговской областях. По состоянию на 4 июля все регионы запитаны.

Пока еще остаются обесточенными 2 населенных пункта в Сумской и 8 – в Черкасской области.

В частности, в Закарпатской области из-за непогоды временно обесточивалась линия межгосударственного соединения с Молдовой 110 кВ. В настоящее время все потребители запитаны через резервные мощности.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Отмечается, что все еще продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва плотины.

В Херсоне без света остаются 13 тысяч потребителей. Энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

Ситуация в других областях

Из-за технологических нарушений обесточена часть потребителей в Киевской области.

В Сумской области произошел несчастный случай. При попытке отремонтировать оборванный провод от опоры к дому, местный житель самовольно поднялся на опору, где был смертельно поражен электротоком.

  • Сейчас энергосистема Украины работает стабильно, проходят плановые ремонты поврежденного оборудования. Однако в пиковые часы потребления иногда применяется импорт электроэнергии из других стран, чтобы сохранить стабильность системы. В Укрэнерго дали советы украинцам, какие приборы не следует включать в вечерние часы , чтобы сохранить баланс в энергосистеме.
  • В ГУР не исключают массированных ракетно-дроновых атак на украинскую энергетическую инфраструктуру этой осенью, а у Украины все еще недостаточно средств ПВО.
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Война с Россией
Енергия
Донетчина
Запорожская область
Каховская ГЭС
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