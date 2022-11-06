Из-за вражеских атак Укрзализныця изменила график движения поездов на Сумщине
Поезда Укрзализныци будут следовать с задержкой и другим расписанием из-за ударов россиян по Сумской области
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Теперь свое движение изменили три поезда:
- №780 Киев - Сумы теперь будут останавливаться в городе Ворожба;
- №45 Харьков – Ужгород будет обходить Сумы. Также УЗ сообщает о задержке поезда ориентировочно на 3 часа;
- №259 Сумы - Ивано-Франковск сменит свой график, поезд задержится примерно на 3 часа.
Кроме того, пассажиры поездов №45 и №259 , которые должны были следовать в Киев со станций Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп - будут вывезены другим рейсом.
- В Укрзализныце сообщили о запуске 4 новых рейсов: Киев - Кишинев, Киев - Перемышль, Одесса - Краматорск, Жмеринка - Хутор-Михайловский
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