Из-за вражеских атак Укрзализныця изменила график движения поездов на Сумщине

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Теперь свое движение изменили три поезда:

№780 Киев - Сумы теперь будут останавливаться в городе Ворожба;

теперь будут останавливаться в городе Ворожба; №45 Харьков – Ужгород будет обходить Сумы. Также УЗ сообщает о задержке поезда ориентировочно на 3 часа;

будет обходить Сумы. Также УЗ сообщает о задержке поезда ориентировочно на 3 часа; №259 Сумы - Ивано-Франковск сменит свой график, поезд задержится примерно на 3 часа.

Кроме того, пассажиры поездов №45 и №259 , которые должны были следовать в Киев со станций Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп - будут вывезены другим рейсом.

В Укрзализныце сообщили о запуске 4 новых рейсов: Киев - Кишинев, Киев - Перемышль, Одесса - Краматорск, Жмеринка - Хутор-Михайловский

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb