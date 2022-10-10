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Из-за войны в Украине заканчиваются запасы: НАТО призывает оборонные компании увеличить производство оружия

10 октября, 2022 понедельник
18:40
Мир

НАТО призывает оборонные компании увеличить производство, поскольку собственные запасы боеприпасов и вооружений в некоторых странах Европы заканчиваются из-за поставок Украине

Об этом сообщает Bloomberg.

Поскольку война России в Украине длится восьмой месяц, некоторые европейские страны, передавшие оружие в Киев, столкнулись с истощением своих вооруженных запасов. Оборонным подрядчикам могут уйти годы, чтобы преодолеть дефицит.

Страны НАТО призывают компании увеличить производство, чтобы помочь им пополнить запасы как для пополнения запасов Украины, так и для укрепления собственных в условиях повышенного напряжения. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин ужесточает свои угрозы, включая предупреждение о потенциальной ядерной атаке, когда его войска сталкиваются с многочисленными неудачами на местах в Украине.

Оборонные компании в США и Европе сейчас наблюдают рост спроса на противовоздушную оборону и противотанковое оружие наряду с другой техникой, при этом правительства все больше признают, что Украина, вероятно, потребует военной поддержки на долгие годы.

"Увеличение запасов НАТО обеспечит нам возможность продолжать поддерживать Украину", сказал после этой встречи Генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Могут пройти годы, прежде чем предложение догонит спрос. Оборонные компании сталкиваются с препятствиями для расширения производства до нужных масштабов. Европейским оборонным фирмам также придется модифицировать сборочные линии после того, как многие правительства сократили расходы на оборону после холодной войны и по мере того, как фокус на оборудовании сместится к тому, что сработало для Украины.

  • К слову, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал удвоить усилия с помощью Украины после российских обстрелов, в частности, по обеспечению системами противовоздушной обороны.

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война с Россией
НАТО
оружие для Украины
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