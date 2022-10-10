Из-за войны в Украине заканчиваются запасы: НАТО призывает оборонные компании увеличить производство оружия
НАТО призывает оборонные компании увеличить производство, поскольку собственные запасы боеприпасов и вооружений в некоторых странах Европы заканчиваются из-за поставок Украине
Об этом сообщает Bloomberg.
Поскольку война России в Украине длится восьмой месяц, некоторые европейские страны, передавшие оружие в Киев, столкнулись с истощением своих вооруженных запасов. Оборонным подрядчикам могут уйти годы, чтобы преодолеть дефицит.
Страны НАТО призывают компании увеличить производство, чтобы помочь им пополнить запасы как для пополнения запасов Украины, так и для укрепления собственных в условиях повышенного напряжения. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин ужесточает свои угрозы, включая предупреждение о потенциальной ядерной атаке, когда его войска сталкиваются с многочисленными неудачами на местах в Украине.
Оборонные компании в США и Европе сейчас наблюдают рост спроса на противовоздушную оборону и противотанковое оружие наряду с другой техникой, при этом правительства все больше признают, что Украина, вероятно, потребует военной поддержки на долгие годы.
"Увеличение запасов НАТО обеспечит нам возможность продолжать поддерживать Украину", – сказал после этой встречи Генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Могут пройти годы, прежде чем предложение догонит спрос. Оборонные компании сталкиваются с препятствиями для расширения производства до нужных масштабов. Европейским оборонным фирмам также придется модифицировать сборочные линии после того, как многие правительства сократили расходы на оборону после холодной войны и по мере того, как фокус на оборудовании сместится к тому, что сработало для Украины.
- К слову, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал удвоить усилия с помощью Украины после российских обстрелов, в частности, по обеспечению системами противовоздушной обороны.
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